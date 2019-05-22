Fulya Zenginer evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz şubat ayında sevgilisi Kuntay Tarık Evren'den Milano'da evlilik teklifi almıştı. Hazırlıklara başlayan Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in düğün tarihi belli oldu. İşte güzel oyuncu Fulya Zenginer’in düğün tarihi…
Giriş Tarihi: 22.5.2019 15:14Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 15:25
Oyuncu Fulya Zenginer, geçtiğimiz şubat ayında sevgilisi Kuntay Tarık Evren'den Milano'da evlilik teklifi almıştı. Hazırlıklara başlayan Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in düğün tarihi belli oldu