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evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Oyuncu , geçtiğimiz şubat ayında sevgilisi Kuntay Tarık Evren'den Milano'da evlilik teklifi almıştı. Hazırlıklara başlayan Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in düğün tarihi belli oldu. İşte güzel oyuncu Fulya Zenginer’in düğün tarihi…

Giriş Tarihi: 22.5.2019 15:14 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 15:25
Fulya Zenginer evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Oyuncu , geçtiğimiz şubat ayında sevgilisi Kuntay Tarık Evren'den Milano'da evlilik teklifi almıştı. Hazırlıklara başlayan Fulya Zenginer ile Kuntay Tarık Evren'in düğün tarihi belli oldu

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Fulya Zenginer evleniyor! Düğün tarihi belli oldu
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