Haberler > Günaydın Haberleri > O cinayet için müebbet istendi

O cinayet için müebbet istendi

, 28 Mart’ta oğlunun sahne aldığı gece kulubüne gitmiş ama mekanda olay çıkmıştı. Kavga sırasında bir müşteriyi silahla öldüren güvenlik görevlileri hakkında istemiyle dava açıldı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019
O cinayet için müebbet istendi

SİLAH BULUP GELDİ
Hande Yener'in, DJ'lik yapan oğlu Çağın'ı izlemeye gittiği Ortaköy'deki barda olay çıkmıştı. Gürültü yaptığı için uyarılan Alkan Uçarer isimli müşteri, mekan sahibi ve güvenlikle kavga etmişti. Kulüpten dışarı atılan müşteri, bir süre sonra silah bulup yeniden mekana geldi. Uçarer, kendisini döven kişileri dışarıya çağırdı.

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI
İddiaya göre; Uçarer, rastgele ateş etmeye başlayınca mekanın güvenliği karşılık verdi. Çatışmada Uçarer hayatını kaybetti. Polis, kurşunun çıktığı silahın sahibi O.K. ile iki şüpheliyi gözaltına aldı. Savcılık 'Kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçundan şüpheliler hakkında müebbet hapis istemiyle dava açtı.

Hadise'ye ne oldu? Hadise'nin yeni görüntüsü şoke etti...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
O cinayet için müebbet istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN