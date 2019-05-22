Sinem Kobal kariyerinden evliliğine tüm merak edilenleri açıkladı
Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde öğrenciler ile bir araya geldi. Sinem Kobal, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Evliliğinden kariyerine birçok soruyla karşılaşan Sinem Kobal, şaşırtan açıklamalarda bulundu. İşte Sinem Kobal’ın öğrencilerden gelen sorulara verdiği yanıtlar…
Giriş Tarihi: 22.5.2019 12:31Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 12:32
3 yıldır Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, 'Nasıl tanıştınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:
"O kadar detaya girmeyi düşünmüyorum. İnşallah her biriniz ruhunuzun, gönlünüzün eşini bulursunuz..."