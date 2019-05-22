Sinem Kobal kariyerinden evliliğine tüm merak edilenleri açıkladı

3 yıldır Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, 'Nasıl tanıştınız?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"O kadar detaya girmeyi düşünmüyorum. İnşallah her biriniz ruhunuzun, gönlünüzün eşini bulursunuz..."