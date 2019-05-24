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, hakkında yalan ölüm haberi yapanlara sitem etti

Türk sinemasının usta aktörü 'ın geçtiğimiz günlerde vefat ettiği yönünde haberler ortaya çıkmıştı. Babası hakkında çıkan yalan haberlere sinirlenen , Cüneyt Arkın'ın sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Arkın, babasının yalan ölüm haberini yapan kişilere de "Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak" diyerek ateş püskürdü.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 14:13
Murat Arkın, Cüneyt Arkın hakkında yalan ölüm haberi yapanlara sitem etti

'ın oyuncu oğlu , sürekli babasının ölüm haberlerinin çıkmasına sosyal medyadan isyan etti. Arkın, babasının yalan ölüm haberini yapan kişilere de "Siz hepiniz öleceksiniz o yaşayacak" diyerek ateş püskürdü.

YALAN HABER YAPAN HABER SİTELERİNİ ELEŞTİRDİ

Türk sinemasının usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, sürekli babasının ölüm haberlerinin çıkmasına isyan ederek haberi yapanları ağır bir dille eleştirdi. Babası hakkında yapılan ölüm haberlerinin başlıkları bir fotoğrafta birleştiren Arkın, hem takipçilerine açıklama yaptı hem de yalan haber yapan haber sitelerini eleştirdi.

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Murat Arkın, Cüneyt Arkın hakkında yalan ölüm haberi yapanlara sitem etti
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