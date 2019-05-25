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Kerem Bürsin'den açıklaması! İlk kez konuştu…

Kerem Bürsin 4 yıllık sevgilisi ’yı 3 hafta önce terk etmişti. Ayrılık sonrası ağzını bıçak açmayan oyuncu önceki gün Etiler AVM çıkışında sessizliğini bozdu. “İnsanlardan ricam şu; bize saygı duysunlar, Serenay da ben de mutlu olalım” dedi. Serenay Sarıkay’ın eski erkek arkadaşı Çağatay Ulusoy’a döndüğü iddiasına ise güldü geçti.

Giriş Tarihi: 25.5.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 12:14
Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya açıklaması! İlk kez konuştu…

Oyuncu çift ile Kerem Bürsin'den ayrılık haberi gelmişti. Geçtiğimiz ay yollarını ayıran çiftten Kerem Bürsin'den ilk açıklama geldi.

"KOMEDİYİ ÇOK SEVİYORUM, FIRSAT OLURSA KOMEDİDE ROL ALMAK İSTERİM"

Habertürk'ün haberine göre; önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden oyuncu, şu sıralar netleşen bir projesinin olmadığını, görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bursin, "Komediyi çok seviyorum, fırsat olursa komedide rol almak isterim" dedi.

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Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya açıklaması! İlk kez konuştu…
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