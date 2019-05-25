Kerem Bürsin'den Serenay Sarıkaya açıklaması! İlk kez konuştu…

Oyuncu çift Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'den ayrılık haberi gelmişti. Geçtiğimiz ay yollarını ayıran çiftten Kerem Bürsin'den ilk açıklama geldi.

"KOMEDİYİ ÇOK SEVİYORUM, FIRSAT OLURSA KOMEDİDE ROL ALMAK İSTERİM"

Habertürk'ün haberine göre; Kerem Bursin önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden oyuncu, şu sıralar netleşen bir projesinin olmadığını, görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bursin, "Komediyi çok seviyorum, fırsat olursa komedide rol almak isterim" dedi.