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’un kaçış planı! Özge Ulusoy sevgilisi ’na verdiği sözü tuttu!

Güzel manken , ile Bebek’te buluştu. İkili kapıda habercilerin beklediğini öğrenince plan yaptı. Lokantadan onar dakika arayla çıktılar. Faruk Çolakoğlu hızlı adımlarla aracına bindi. Özge Ulusoy ise ilk bulduğu taksiye atladı, soruları yanıtlamadı ve sevgilisine verdiği sözü tutmuş oldu.

Giriş Tarihi: 25.5.2019 15:02 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 15:04
Özge Ulusoy’un kaçış planı! Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’na verdiği sözü tuttu!

sevgilisi ile aynı kareye girmedi. İşte Özge Ulusoy'un kaçış planı. Manken Özge Ulusoy geçtiğimiz yaz İsveçli bankacı Joaquim Lundhelm ile 2 ay flört etmişti. Aralık 2018'de ise bir ayağı Fransa'da olan iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ama Şubat 2019'da ayrılmışlardı.

AİLE KARŞI ÇIKTI

Gerekçe olarak Çolakoğlu Ailesi'nin bu ilişkiye karşı çıkması gösterilmişti. Ne var ki, sevgililer martta yeniden bir araya geldi. Hatta Özge Ulusoy'un, birlikte görüntülenmeyeceklerine dair söz verdiği iddia edildi.

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Özge Ulusoy’un kaçış planı! Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’na verdiği sözü tuttu!
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