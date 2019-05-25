Özge Ulusoy’un kaçış planı! Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu’na verdiği sözü tuttu!

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile aynı kareye girmedi. İşte Özge Ulusoy'un kaçış planı. Manken Özge Ulusoy geçtiğimiz yaz İsveçli bankacı Joaquim Lundhelm ile 2 ay flört etmişti. Aralık 2018'de ise bir ayağı Fransa'da olan iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ama Şubat 2019'da ayrılmışlardı.

AİLE KARŞI ÇIKTI

Gerekçe olarak Çolakoğlu Ailesi'nin bu ilişkiye karşı çıkması gösterilmişti. Ne var ki, sevgililer martta yeniden bir araya geldi. Hatta Özge Ulusoy'un, birlikte görüntülenmeyeceklerine dair söz verdiği iddia edildi.