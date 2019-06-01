Gözde Kansu’yla ayrılan Engin Tozak imaj değiştirdi

Gözde Kansu’yla kısa süre önce ayrılan Engin Tozak, kendisiyle özdeşleşen upuzun sakallarını kesip sinek kaydı tıraş oldu! Ayrılığın ardından imaj değiştiren Engin Tozak, muhabirlerden gelen ayrılık sorusunu yanıtladı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 1.6.2019 14:47Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 14:50
Yaklaşık iki yıl güzel oyuncu Gözde Kansu ile aşk yaşayan Engin Tozak, önceki gün objektiflere takıldı. 38 yaşındaki oyuncuyla aşkı kısa bir süre önce sona eren Tozak'ın uzun sakallarını kestirip sinek kaydı tıraş olması dikkat çekti.