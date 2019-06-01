Gözde Kansu’yla ayrılan Engin Tozak imaj değiştirdi

Yaklaşık iki yıl güzel oyuncu Gözde Kansu ile aşk yaşayan Engin Tozak, önceki gün objektiflere takıldı. 38 yaşındaki oyuncuyla aşkı kısa bir süre önce sona eren Tozak'ın uzun sakallarını kestirip sinek kaydı tıraş olması dikkat çekti.