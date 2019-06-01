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’yla ayrılan Engin Tozak imaj değiştirdi

’yla kısa süre önce ayrılan Engin Tozak, kendisiyle özdeşleşen upuzun sakallarını kesip sinek kaydı tıraş oldu! Ayrılığın ardından imaj değiştiren Engin Tozak, muhabirlerden gelen ayrılık sorusunu yanıtladı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 1.6.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 14:50
Gözde Kansu’yla ayrılan Engin Tozak imaj değiştirdi

Yaklaşık iki yıl güzel oyuncu ile aşk yaşayan Engin Tozak, önceki gün objektiflere takıldı. 38 yaşındaki oyuncuyla aşkı kısa bir süre önce sona eren Tozak'ın uzun sakallarını kestirip sinek kaydı tıraş olması dikkat çekti.

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Gözde Kansu’yla ayrılan Engin Tozak imaj değiştirdi
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