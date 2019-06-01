Haberler > Günaydın Haberleri > Halit Ergenç trafikte saldırıya uğradı

trafikte saldırıya uğradı

, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı. Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi oldu. Halit Ergenç yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 1.6.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 16:33
Halit Ergenç trafikte saldırıya uğradı

Halit Ergenç trafikte saldırıya uğramasının ardından olay anını takipçileriyle paylaştı. "Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım."

GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim."

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Halit Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.E.A. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

Gözde Kansu’yla ayrılan Engin Tozak imaj değiştirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Halit Ergenç trafikte saldırıya uğradı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN