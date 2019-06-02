Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama! Mehmet Ali Erbil 227 gündür hastanede

Evinin banyosunda düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve yıllardır savaştığı kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, 227 gündür hastanede tedavi görüyor. Doktor Jan Klod Kayuka şovmenin sağlık durumu hakkında son durumu anlattı.
SAĞLIK DURUMUNUN HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbili 18 Ekim'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka, şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.