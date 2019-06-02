Haberler > Günaydın Haberleri > Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama! Mehmet Ali Erbil 227 gündür hastanede

'in doktorundan yeni açıklama! Mehmet Ali Erbil 227 gündür hastanede

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbili 18 Ekim'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka, şovmenin sağlık durumunu hakkında bilgi verdi. 'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Kayuka, şöyle konuştu: "Mehmet Ali fizik tedaviye iyi yanıt veriyor. Kolları iyi duruma geldi. Ayaklarını atıyor ve yürüyor. Tabii ki uzun soluklu bir yürüyüş değil, kısa sürede yoruluyor ama durumu iyiye gidiyor. Uzun bir süre oldu ve hastane ortamından sıkıldı. Zaten bu kadar zaman kim kalmak ister ki hastanede? Kendisi sıkılıyor ama o da mutlu sürecin iyiye gitmesinden."

Giriş Tarihi: 2.6.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 14:20
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama! Mehmet Ali Erbil 227 gündür hastanede

Evinin banyosunda düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve yıllardır savaştığı kaçış sendromu hastalığı nükseden , 227 gündür hastanede tedavi görüyor. Doktor Jan Klod Kayuka şovmenin sağlık durumu hakkında son durumu anlattı.

SAĞLIK DURUMUNUN HER GEÇEN GÜN DAHA İYİYE GİDİYOR

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbili 18 Ekim'de evinin banyosunda düşerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra eski hastalığı kaçış sendromu tekrar nükseden Erbil'in doktoru Jan Klod Kayuka, şovmenin sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

BENZER HABERLER
Nâzım’ın eşsiz yaşamına yolculuk
Nâzım’ın eşsiz yaşamına yolculuk
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan yeni açıklama! Mehmet Ali Erbil 227 gündür hastanede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN