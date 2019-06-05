Oktay Kaynarca: Teknoloji delisi değilim insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorum

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, yeni bir girişimde bulunarak teknoloji ürünleri pazarlayan şirket kurdu. Topluma saygı, adanmışlık, dürüstlük, doğruluk, ciddiyet ve cesaret kelimeleriyle kendi isminin baş harflerinden oluşan t.a.d.c.O.K. adını verdiği şirketiyle dünyada çok ses getiren teknolojik ürünleri Türkiye'ye getiren Kaynarca, bu projesini ilk kez GÜNAYDIN'a anlattı. Kaynarca, özellikle Waveex dediği radyasyonun zararlarını önleyici çipten çok umutlu. 'Kendinizi sağlama alın' diyerek çıktığı yeni macerayı anlatan Kaynarca, benim telefonuma da çipi yapıştırıp beni sağlama aldı.



Şirketinizden bahseder misiniz?

İdealist birkaç arkadaşın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ticari bir kuruluş. Türkiye'de daha önce kullanılmamış, işe yarayan ürünlerin pazarlanması doğrultusunda ilkeler edinmiş bir şirket. Biz ilk olarak Waveex adlı ürünle çıkmaya karar verdik. Bu çip; cep telefonu, tablet, kablosuz yönlendirici gibi mobil cihazlardan yayılan radyasyonun vücudumuza zarar vermesini önlüyor.



25 PİLOT OKUL SEÇTİK



Ne gibi zararlardan bahsediyorsunuz?

Bağışıklık sisteminin zayıflamasından beyin tümörüne, hafıza kaybından uyku bozukluklularına kadar pek çok zarar. Biz buradan hareketle 'Kendinizi sağlama alın' diyoruz. Bu çipin yakın bir gelecekte devletlerin sağlık kuruluşlarınca zorunlu hale gelmesi muhtemel. O süre içinde biz bu olumsuz etkilerden kurtulmak adına piyasaya sürüyoruz.







Bu teknoloji çocuklar için de önemli...

Kesinlikle. Maalesef tablet ve telefonla vakit geçiren çocuk sayısı çok fazla. Çocukları sağlama almak için de şöyle bir şey yaptık; pilot 25 anaokulu seçip bu okulları bu çiple donatacağız. Var olan elektronik cihazların yaydığı radyasyondan arındırarak en azından bu çocukları koruyacağız. Okullarla görüşmeler yapılıyor.



Bu çipi siz kullandığınızda ne gibi yararını gördünüz?

Ben bunu kullanmaya başladığımdan beri iyi uyku uyuyorum, üzerimdeki tuhaf enerji gitti. Beden ritmim de düzene girdi.



Siz telefonunuzla ne kadar vakit geçiriyorsunuz?

Onu merak edip bir uygulama indirdim. Ben günde 2.5 saat zaman geçiriyorum. Bu sürenin çoğunu sosyal medya kapsıyor.



ZOR İKNA OLURUM



Bu teknolojiye yatırım yapmaya nasıl karar verdiniz? Sizi ikna etmek zor oldu mu?

Beni ikna etmek çok zordur. Ben kolay kolay bir işin içine girmem. İnanmadığım bir işe yatırım yapmam. Benim ticarete ihtiyacım yok aslında. Konservatuvarın ilk yıllarından itibaren para kazanmaya başlamış bir adamım. Hayatımda hiç işsiz kalmadım. Hep istediğim işi yaptım. Hiçbir şeye zorunlu kalmadım, bu benim için çok büyük şans ve lüks.



Başka ne tür ürünler olacak?

Mesela bir elektronik cüzdanımız var. Ben sürekli cüzdan kaybederim ya da bir yerlerde unuturum. Artık elektronik cüzdan sayesinde cüzdanınız kaybolmayacak. Bulan ya da cüzdanınız alan kişi, cüzdanı açtığında telefonunuza uyarı gelecek. Bu gibi ürünleri önce ben kullanıyorum. Kendim kullanıp memnun kalmadığım şeyin pazarlamasını yapmam. Ben bu ürünlerle insanların hayatını kolaylaştırmak istiyorum.



Siz kolay adapte olabiliyor musunuz yeni teknolojilere?

Ben öyle çok teknoloji delisi biri değilim. Birçok şeyi arkadaşlarıma çevremdekilere danışırım. Biraz tutucuyum. Öyle hayatıma kolay kolay bir şey geçiremiyorum. Adaptasyon sürecim biraz zaman alıyor. Sosyal medya da böyle oldu. Herkesin Facebook hesabı varken benim yoktu. Bilgisayar da öyle. Korkutucu geliyordu en başta. Açmayı bilmiyorduk. Sonra öğrenmeye mecbur olduğumuz için kullanmaya başladık.



10'DAN FAZLA SAATİM VAR

Yakın zamanda Kiğılı markasına koleksiyon hazırladınız. Sizi modellik yaparken görmek bizi şaşırttı... Beni de şaşırttı. İlk kez yaptım ama keyifli geçti. Aslında bu sadece bir billboard çalışması. Bir reklam filmi yok işin içinde. Benim sevdiğim tarzın, Oktay Kaynarca adı altında sunulması planlandı.

Normalde biz sizi koyu renk takım elbiseyle gördük ama burada daha renkli bir seçki var... Haklısın. Ben genelde lacivert, mavi, siyah ve beyaz severim. Bu işbirliğinde renklileri giyince ben de kendimi beğenmedim değil. Normalde yazın rahat olmak için açık renkler giyerim.

Asla giymem dediğiniz bir şey var mı? Öyle büyük laflarım yok. Pembe bir montum var açıkçası ama pembe bir pantolon giyebileceğimi düşünmüyorum.

Saat sevdiğinizi biliyoruz... Evet, 10'dan fazla saatim var. Tabii sonu yok o işin ama alışveriş bağımlığım olmadı. Hızlı yaparım alışverişi, bir şeyi beğendiğim zaman hemen alır çıkarım.



YAPAY ZEKA DÜNYAYI BİTİREBİLİR

"Yapay zeka endişe verici. Eğer ipin ucu kaçarsa yapay zeka dünyayı bitirebilir. Teknolojiyi doğru çerçeveye oturtmakla hayatı kolaylaştırmak arasındaki ince çizgiyi iyi tutturmak lazım."



BAŞROLDEKİ OYUNCU, OTURMASINA KALKMASINA DİKKAT ETMELİ



Dört sezondur devam eden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi sezon finali yaptı. Kendinizi yorgun hissediyor musunuz?

Evet ama keyifli bir yorgunluk. Güzel bir iş yapmanın getirdiği mutluluk var. Uzun yıllar devam edecek gibi duruyor. Özellikle en çok sevindiğim şey, dizide genç arkadaşların öne çıkması. Bu arkadaşların lokomotif olması benim için çok önemli.



Gençler sizinle çalıştıkları için kendilerini şanslı hissediyor. Onlara rol model de oluyorsunuz...

Ben de kendimi şanslı hissediyorum. 'Star böyle olur' saçmalıklarından çok uzak çocuklar. Onlara ihtiyacımız var. Bir dizinin başrol oyuncusunun sete giriş-çıkış, davranış biçimi o setin karakterini belirler. İşinizle değil, oturmanızla kalkmanızla da rol model olmaya özen göstermelisiniz. O yüzden başroldekilerin bu yolculuğu önemlidir.

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