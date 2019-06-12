Aras Aydın: Oyunculuk yapmasaydım aşçı olurdum

Pazartesi akşamları atv'de yayınlanan 'Canevim' dizisinin başrol oyuncusu Aras Aydın, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı.
Dizide 'Ömer' adında bıçkın bir mahalle delikanlısını canlandıran Aydın, 'Canevim'i ve rolünü anlattı. Genç oyuncu, Türk dizilerinin yurt dışındaki başarılarından hobilerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalar da yaptı.
¦ Çekimler nasıl gidiyor?
Setimiz çok güzel, çekimler de moralli bir şekilde devam ediyor. Çok mutluyum, güzel bir ekibimiz var. Huzurlu bir şekilde çalışıyoruz.
¦ Dizide canlandırdığınız karakteri anlatır mısınız?
Adı 'Ömer'. Dürüst, ahlaklı bir mahalle delikanlısı. Tek isteği 'Ceylan'la evlenmek. İş makinalarıyla uğraşıyor, şehir dışında bir şantiyede çalışıyor.
Arkadaşı 'Sezgin'le tamirhane açmak hayali var. Bir hacı annesi var. Annesini ve babasını depremde kaybetmiş ama hacı annesi onu manevi olarak benimsemiş, annelik duygularını 'Ömer'le tatmış.
İŞİMİZ İYİ YALAN SÖYLEMEK
¦ Karaktere hazırlanırken en çok neye dikkat ettiniz?
Daha çok Ömer'in psikolojisiyle ilgilendim. Oldukça güleç, karşısındaki kadına duygularını iyi iletebilen, ikili ilişkileri gayet güzel olan bir insan. Bu duygulara yoğunlaştım.
Ayrıca yaşadığı anne-baba acısını da anlamaya çalıştım.
¦ Dizilerin çekim saatleri uzun sürüyor. Kendinizi sette nasıl motive ediyorsunuz?
Sette hiçbir özel isteğim yoktur. Yönetmeniz bizi en az şekilde yormaya çalışıyor. Herhangi bir motivasyona ihtiyaç duymuyorum. Ezberimi iyi tutarak, rolüme konsantre olarak sete gidiyorum.
¦ Jönlük kavramına nasıl bakıyorsunuz?
Aslında çok fazla potansiyeli yüksek, yetenekli, bu işin eğitimini almış genç oyuncularımız var. Herkes, her şeyi oynayabilir. Bu işin en önemli unsuru; çalışmak ve disiplin.
Yetenek de olunca jön ortaya çıkıyor. Ben 30 yaşındayım, 12 senedir bu mesleği yapıyorum. Hep kendime daha ne katabilirim diye düşündüm.
Jönlük tartışılabilir bir konu aslında. Kimi izleyiciye göre oyuncunun jön olması için uzun boylu ve kaslı olması yeterlidir. Kimine göre ise jön, başrol oyuncusuna verilen isimdir. Bence çalışan, kendini geliştiren, ekran karısında karşı tarafı ikna edip en iyi şekilde yalan söyleyen oyuncu jön de olur, prenses de. Bizim işimiz en iyi şekilde yalan söylemektir.
Rol yapmak budur.
Eğer ben iyi yalan söylüyorsam, seyirci de buna kanıyorsa bu proje başarı getirir.
¦ Türk dizileri dünyada çok rağbet görüyor. 'Canevim de bu başarıyı elde edecek mi sizce?
İnşallah diyelim. Bir oyuncu olarak dünyanın öteki ucunda tanınmak, dizilerimizin reyting rekorları kırması gurur verici olur. 80 milyona hitap ettiğimizi düşünürken, bir bakıyorsunuz Şili'ye, Paraguay'a dizilerimiz satılıyor.
O ülkelerde tanınıyoruz. Bu, ülkemiz için çok güzel bir şey.
EVCİMENİM
¦ Kendinize nasıl bakıyorsunuz?
Setten dolayı şu aralar spor yapamıyorum ama sporu çok severim.
Fiziğime dikkat ederim.
Doğru beslenmeye çalışırım.
¦ Mutfağa girer misiniz?
Çok iyi aşçıyımdır, gurmeyim.
Mutfakta çok zaman geçiririm. Dünya mutfağına çok düşkünümdür. Tavuk ve et yemeklerini araştırıp yaparım.
İtalyan şeflerin hayatlarının okurum, özel yemeklerini araştırırım. Oyuncu olmasaydım kesin gastronomi bölümünde okur, aşçı olurdum.
Anneme de yardım ederim.
Beraber yemek yaparız.
¦ Kendinizi birkaç cümleyle nasıl özetlersiniz?
Evcimenim. Okurum, yazarım.
Çok fazla dizi, sinema filmi izlerim. Balık tutarım.
¦ Yakın zamanda ödül almıştınız tiyatroda...
Ben Craft Tiyatro'da 'Kalp' adlı oyunda bir yazarı oynuyorum. O rolle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldım.
İlk ödülüm, çok heyecanlandım.
ANKARA'DA MAHALLE KÜLTÜRÜYLE BÜYÜDÜM
¦ Dizide bir mahalle delikanlısını canlandırıyorsunuz. Rolünüze hazırlanırken zorlandınız mı?
Ankara'da doğdum. Mahalle kültürü ile büyümüş bir insanım. Mahallede bizi koruyup kollayan abilerimiz vardı. Top oynadık, beraber büyüdük onlarla. O yüzden bu role çalışırken çok zorlanmadım.
BESTELERİMİ ÇOLAKOĞLU DÜZENLESİN, TARKAN SÖYLESİN
¦ Yemek yapmaktan başka hobiniz var mı?
Müziğe çok düşkünüm. Müzikle uyurum, sete müzikle giderim. Piyano, gitar, bağlama gibi birçok enstrümanı çalabiliyorum. Besteler de yapıyorum, onları doğru bir zamanda değerlendirmek isterim.
¦ Şarkılarınızı kimin okumasını istersiniz?
Aranjeleri Ozan Çolakoğlu yapsın, şarkılarımı Tarkan söylesin.