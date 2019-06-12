Aras Aydın: Oyunculuk yapmasaydım aşçı olurdum

ÇOLAKOĞLU

BUGÜN NELER OLDU

Pazartesi akşamları atv'de yayınlanan 'Canevim' dizisinin başrol oyuncusu Aras Aydın, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı.Dizide 'Ömer' adında bıçkın bir mahalle delikanlısını canlandıran Aydın, 'Canevim'i ve rolünü anlattı. Genç oyuncu, Türk dizilerinin yurt dışındaki başarılarından hobilerine kadar pek çok konuda samimi açıklamalar da yaptı.Setimiz çok güzel, çekimler de moralli bir şekilde devam ediyor. Çok mutluyum, güzel bir ekibimiz var. Huzurlu bir şekilde çalışıyoruz.Adı 'Ömer'. Dürüst, ahlaklı bir mahalle delikanlısı. Tek isteği 'Ceylan'la evlenmek. İş makinalarıyla uğraşıyor, şehir dışında bir şantiyede çalışıyor.Arkadaşı 'Sezgin'le tamirhane açmak hayali var. Bir hacı annesi var. Annesini ve babasını depremde kaybetmiş ama hacı annesi onu manevi olarak benimsemiş, annelik duygularını 'Ömer'le tatmış.Daha çok Ömer'in psikolojisiyle ilgilendim. Oldukça güleç, karşısındaki kadına duygularını iyi iletebilen, ikili ilişkileri gayet güzel olan bir insan. Bu duygulara yoğunlaştım.Ayrıca yaşadığı anne-baba acısını da anlamaya çalıştım.Sette hiçbir özel isteğim yoktur. Yönetmeniz bizi en az şekilde yormaya çalışıyor. Herhangi bir motivasyona ihtiyaç duymuyorum. Ezberimi iyi tutarak, rolüme konsantre olarak sete gidiyorum.Aslında çok fazla potansiyeli yüksek, yetenekli, bu işin eğitimini almış genç oyuncularımız var. Herkes, her şeyi oynayabilir. Bu işin en önemli unsuru; çalışmak ve disiplin.Yetenek de olunca jön ortaya çıkıyor. Ben 30 yaşındayım, 12 senedir bu mesleği yapıyorum. Hep kendime daha ne katabilirim diye düşündüm.Jönlük tartışılabilir bir konu aslında. Kimi izleyiciye göre oyuncunun jön olması için uzun boylu ve kaslı olması yeterlidir. Kimine göre ise jön, başrol oyuncusuna verilen isimdir. Bence çalışan, kendini geliştiren, ekran karısında karşı tarafı ikna edip en iyi şekilde yalan söyleyen oyuncu jön de olur, prenses de. Bizim işimiz en iyi şekilde yalan söylemektir.Rol yapmak budur.Eğer ben iyi yalan söylüyorsam, seyirci de buna kanıyorsa bu proje başarı getirir.İnşallah diyelim. Bir oyuncu olarak dünyanın öteki ucunda tanınmak, dizilerimizin reyting rekorları kırması gurur verici olur. 80 milyona hitap ettiğimizi düşünürken, bir bakıyorsunuz Şili'ye, Paraguay'a dizilerimiz satılıyor.O ülkelerde tanınıyoruz. Bu, ülkemiz için çok güzel bir şey.Setten dolayı şu aralar spor yapamıyorum ama sporu çok severim.Fiziğime dikkat ederim.Doğru beslenmeye çalışırım.Çok iyi aşçıyımdır, gurmeyim.Mutfakta çok zaman geçiririm. Dünya mutfağına çok düşkünümdür. Tavuk ve et yemeklerini araştırıp yaparım.İtalyan şeflerin hayatlarının okurum, özel yemeklerini araştırırım. Oyuncu olmasaydım kesin gastronomi bölümünde okur, aşçı olurdum.Anneme de yardım ederim.Beraber yemek yaparız.Evcimenim. Okurum, yazarım.Çok fazla dizi, sinema filmi izlerim. Balık tutarım.Ben Craft Tiyatro'da 'Kalp' adlı oyunda bir yazarı oynuyorum. O rolle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldım.İlk ödülüm, çok heyecanlandım.Ankara'da doğdum. Mahalle kültürü ile büyümüş bir insanım. Mahallede bizi koruyup kollayan abilerimiz vardı. Top oynadık, beraber büyüdük onlarla. O yüzden bu role çalışırken çok zorlanmadım.Müziğe çok düşkünüm. Müzikle uyurum, sete müzikle giderim. Piyano, gitar, bağlama gibi birçok enstrümanı çalabiliyorum. Besteler de yapıyorum, onları doğru bir zamanda değerlendirmek isterim.Aranjeleri Ozan Çolakoğlu yapsın, şarkılarımı Tarkan söylesin.