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oğlu Kuzey ile yapacağı ilk tatil için… Yok böyle istek listesi

’in yıllar sonra ilk sahne performansını gerçekleştireceği yer Kıbrıs'ta bir otel oldu. Yıllar sonra Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz, istekleriyle şaşırttı. 29 Haziran'da konser verecek olan ünlü sanatçı Özcan Deniz; eşi Feyza Deniz, bir yaşındaki oğlu Kuzey ve annesini de yanında götürecek. Ünlü şarkıcı için 300 metrekarelik panoramik deniz manzaralı kral dairesi tahsis edildi. Ailesi ve oğlunun 4 bakıcısıyla konserden üç gün önceden Yavru Vatan'da tatil yapacak olan Deniz'in istek listesinde 6 suit oda ile 3 vito araç da var…

Giriş Tarihi: 13.6.2019 12:16 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 12:21
Özcan Deniz oğlu Kuzey ile yapacağı ilk tatil için… Yok böyle istek listesi

29 Haziran'da Kıbrıs'ta konser verecek olan , ailesiyle de adada tatil yapacak. Oğlunun 4 bakıcısını da götürecek olan sanatçı, adaya adeta çıkarma yapacak.

İSTEK LİSTESİNDE 6 SUİT ODA İLE 3 VİTO ARAÇ DA VAR

Yıllar sonra Kıbrıs'ta sahne alacak olan Özcan Deniz, istekleriyle şaşırttı. 29 Haziran'da Elexus Hotel'de konser verecek olan ünlü sanatçı; eşi Feyza Deniz, bir yaşındaki oğlu Kuzey ve annesini de yanında götürecek. Ünlü şarkıcı için 300 metrekarelik panoramik deniz manzaralı kral dairesi tahsis edildi. Ailesi ve oğlunun 4 bakıcısıyla konserden üç gün önceden Yavru Vatan'da tatil yapacak olan Deniz'in istek listesinde 6 suit oda ile 3 vito araç da var…

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Özcan Deniz oğlu Kuzey ile yapacağı ilk tatil için… Yok böyle istek listesi
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