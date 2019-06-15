Müge Boz ve Caner Erdeniz evlendi!

Müge Boz uzun süredir beraberlik yaşadığı basketbolcu Caner Erdeniz’le evlendi. Oyuncu Müge Boz Mayıs ayında nişanlandığı basketbolcu Caner Erdeniz'le Barcelona'da evlendi. Müge Boz, nikaha ait her anını dakika dakika paylaştı. İşte Müge Boz ve Caner Erdeniz’in mutlu günüyle ilgili ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 15.6.2019 15:47Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 15:51
Oyuncu Müge Boz Mayıs ayında nişanlandığı basketbolcu Caner Erdeniz'le Barcelona'da evlendi. Boz, nikaha ait her anını dakika dakika paylaştı.