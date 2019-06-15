Zehra Çilingiroğlu tatilde görüntülendi!

Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. 21 yaşındaki genç kız, önceki gün Türkbükü'nde kış aylarından beri aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntülendi.