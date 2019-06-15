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tatilde görüntülendi!

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kızları tatil sezonunu açtı. Zehra Çilingiroğlu kısa süre önce sevgilisiyle görüntülenmişti. Sevgilisini annesi Hülya Avşar'la tanıştıran Zehra Çilingiroğlu, tatile de birlikte çıktı. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun Bodrum tatiliyle ilgili ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.6.2019 12:49 Güncelleme Tarihi: 15.6.2019 12:50
Zehra Çilingiroğlu tatilde görüntülendi!

Eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. 21 yaşındaki genç kız, önceki gün Türkbükü'nde kış aylarından beri aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntülendi.

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Zehra Çilingiroğlu tatilde görüntülendi!
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