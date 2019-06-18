Gökhan Töre ile Esra Bilgiç boşandı! Gökhan Töre ile Esra Bilgiç’in boşanma nedeni…

Beşiktaşlı Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç'in iki yıllık evliliği sona erdi. Ünlü çift, önceki gün Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen davada uzlaşmalı olarak boşandı. Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çiftin şiddetli geçimsizliknedeniyle boşanması yakınlarını üzdü.

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Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç boşandı. 2017 yılında evlenen çift, yollarını ayırma kararı alıp mahkemeye başvurdu. İkilinin boşanma davası, önceki gün Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.