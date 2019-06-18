Haberler > Günaydın Haberleri > Gökhan Töre ile Esra Bilgiç boşandı! Gökhan Töre ile Esra Bilgiç’in boşanma nedeni…

ile boşandı! Gökhan Töre ile Esra Bilgiç’in boşanma nedeni…

Beşiktaşlı ile oyuncu ’in iki yıllık evliliği sona erdi. Çift, önceki gün Küçükçekmece Adliyesi’nde görülen davada tek celsede boşandı. Şöhretlerden bir üzücü haber daha! Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç boşandı. 2017 yılında evlenen çift, yollarını ayırma kararı alıp mahkemeye başvurdu. İkilinin boşanma davası, önceki gün Küçükçekmece Aile Mahkemesi’nde görüldü. Töre çifti, mahkemeye sundukları dilekçede boşanma gerekçelerini şiddetli geçimsizlik olarak gösterdi. Uzlaşarak mahkemeye giden ikili, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı. Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çiftin boşanması ailelerini ve arkadaşlarını üzdü. Oyuncu Esra Bilgiç Töre, boşanmanın ardından sosyal medyada kullandığı Gökhan Töre soyadına veda etti. Ancak ünlü oyuncu, eski eşinin fotoğraflarını silmemeyi tercih etti. İşte Gökhan Töre ile Esra Bilgiç’in boşanma nedeni…

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 18.6.2019 08:17
Gökhan Töre ile Esra Bilgiç boşandı! Gökhan Töre ile Esra Bilgiç’in boşanma nedeni…

Beşiktaşlı ile oyuncu 'in iki yıllık evliliği sona erdi. Ünlü çift, önceki gün Küçükçekmece Adliyesi'nde görülen davada uzlaşmalı olarak boşandı. Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çiftin şiddetli geçimsizliknedeniyle boşanması yakınlarını üzdü.

ŞÖHRETLERDEN BİR ÜZÜCÜ HABER DAHA!

Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç boşandı. 2017 yılında evlenen çift, yollarını ayırma kararı alıp mahkemeye başvurdu. İkilinin boşanma davası, önceki gün Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökhan Töre ile Esra Bilgiç boşandı! Gökhan Töre ile Esra Bilgiç’in boşanma nedeni…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN