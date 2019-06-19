Demet Akbağ’ın oğlu Ali mezun oldu! Demet Akbağ heyecanını böyle paylaştı…
Eşi Zafer Çika’yı kısa süre önce kaybeden ve acısını derin bir şekilde yaşayan Demet Akbağ, oğlunun mezuniyetinde çekilen bir kareyi paylaşarak heyecanını takipçileriyle paylaştı. Demet Akbağ’ın oğlu Ali’nin mezuniyetine teyzesi de katıldı. İşte Demet Akbağ’ın oğlu Ali’nin mezuniyeti ve Demet Akbağ’ın paylaşımına düştüğü not…
Giriş Tarihi: 19.6.2019 14:33Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 15:32
Demet Akbağ'ın Zafer Çika ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Çika, liseden mezun oldu. Ali Çika, mezuniyet törenine annesi Demet Akbağ ve teyzesi Sedef İybar ile katıldı.