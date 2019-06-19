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bebeği Karan'la fotoğrafı olay oldu

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ve kısa süre önce oğlu Karan’ı kucağına alan ’in paylaşımı büyük yankı uyandırdı. Oğlu Karan’ın yüzünü göstermemek için özel bir çaba gösteren Fahriye Evcen, oğlu Karan’ı göstermeden çekildiği kareyi sosyal medya hesabında paylaştı. İşte Fahriye Evcen’in o paylaşımı…

Giriş Tarihi: 19.6.2019 11:52 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 11:58
Fahriye Evcen bebeği Karan'la fotoğrafı olay oldu

Geçtiğimiz Nisan ayında meslektaşı Burak Özçivit ile yaptığı evlilikten bir bebek dünyaya getiren , orman yürüyüşünden bir fotoğraf paylaştı.

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Fahriye Evcen bebeği Karan'la fotoğrafı olay oldu
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