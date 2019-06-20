Helin Avşar’ı gözetleme davasında ceza çıkmadı

Hülya Avşar ile kardeşi Helin Avşar, sürekli rahatsız edip kendilerini gözetledikleri iddiasıyla adını sonradan öğrendikleri Ömer Akbaba'dan şikayetçi olmuşlardı.

"EVİMİ GÖZETLERKEN GÖRDÜM"

Ömer Akbaba'nın kendisini gözetlediğini belirterek savcılığa şikayette bulunan kardeşlerden Helin Avşar, "Mahalledeki şarküteriye giderek, beni sormuş ve 'onunla görüşeceğiz, beni işten kovdurttu, ekmeğimle oynadı, hesabımız bitmedi" şeklinde tehditvari konuşmuş. Sonra bu kişiyi evimi gözetlerken gördüm. Beni tehdit eden, ikametimin civarında dolaşarak, evimi gözetleyerek beni huzursuz eden bu kişiden şikayetçiyim" demişti.

"BENİ FARK EDİNCE KAÇTI"

Ömer Akbaba en son 10 Kasım 2017 günü akşam saat 18.00 sıralarında yine gözetlerken fark edildi. Helin Avşar gözetlendiğini fark edince Ömer Akbaba, hızla olay yerinden uzaklaştı. Avşar ayrıca savcılıktan korunma istedi. Mahkeme de Ömer Akbaba'nın 4 ay süreyle Helin Avşar'a yaklaşmamasına, onu rahatsız etmemesine karar verdi.

"GÜVENLİĞE TELEFON NUMARAMI VERDİM"

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ömer Akbaba, "Ben şarküterideki kişiye, 'benim ekmeğimle oynadı, onunla görüşeceğiz, hesabımız bitmedi' şeklinde bir tehdit cümlesi kullanmadım. Helin Avşar'ın evini gözetlemedim. Güvenliğe telefon numaramı verdim. Bir kadın beni gördü. Beni gören kadının Helin Avşar olduğunu bilmiyordum. Niyetim asla kötü değildi. Sadece şikayet dilekçemle ilgili konuşmak maksadıyla gitmiştim. Tehdit etmedim" dedi.

SUÇ TARİHİNDE AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİ

Şikayet üzerine Ömer Akbaba'ya tehdit ve kişilerin huzurunu bozma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 42.Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ömer Akbaba ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alındığına ilişkin hazırlanan rapor okundu.

"CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Rapora ilişkin Helin Avşar'ın avukatı Arda Açıkel, "Rapora bir diyeceğimiz yoktur. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Sanık Ömer Akbaba'nın avukatı da, "Müvekkilimin atılı suçları işlediğine dair somut delil yoktur. Öncelikle beraatına karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan yasa hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi.

"TEDAVİM DEVAM EDİYOR"

Son savunmasını yapan Ömer Akbaba da, "Tedavim devam ediyor. Şimdi daha iyiyim" dedi. Mahkeme, sanığın 'tehdit' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarını işlediğinin anlaşıldığını, ancak suçun işlendiği tarihte akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığını, 'atipik psikoz' denilen psikiyatrik hastalığın etkisinde olduğunu ve cezai sorumluluğunun bulunmadığını belirterek sanığa ceza verilmesine yer olmadığını kararında açıkladı.

MAHKEME "CEZAYA YER YOK" DEDİ

Mahkeme, Ömer Akbaba hakkında güvenlik tedbiri uygulanmasına, koruma ve tedavi amaçlı olarak yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi.