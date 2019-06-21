Güzel oyuncu Müge Boz ile Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz’den güzel haber! Müge Boz hamile

Geçtiğimiz gün yurt dışında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen oyuncu Müge Boz, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hamile olduğunu duyurdu.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Ünlü oyuncu ve sunucu Müge Boz, Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran'da Barselona'da nikah masasına oturdu. Nikahın ardından İspanya'da balayına giden Müge Boz'un, bebek beklediği için sevgilisi Caner Erdeniz'le evlilik planını erkene aldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından güzel oyuncudan müjdeli haber geldi.