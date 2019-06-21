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Güzel oyuncu ile Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz’den güzel haber! Müge Boz hamile

Oyuncu ve sunucu , Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz ile ani bir kararla Barselona’da nikah masasına oturmuştu. Müge Boz, bebek beklediği için sevgilisi Caner Erdeniz’le evlilik planını erkene aldı. Güzel oyuncu paylaştığı videolarda evleneceğini açıklamıştı. Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti eğlenceli geçen nikah töreninin ardından İspanya’da balayı yaptı. Hakkında çıkan hamilelik haberlerine sosyal medya hesabından cevap veren Müge Boz, bir video yayınladı. Hamile olduğunu açıklayan Müge Boz, "İlk tanıştığımız andan beri Caner'le ikimiz de o kadar çok istiyorduk ki kalabalık bir aile olmayı. Şükür ki bu güzel haberi aldık ve hemen sizlerle paylaşıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 21.6.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 21.6.2019 11:07
Güzel oyuncu Müge Boz ile Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz’den güzel haber! Müge Boz hamile

Geçtiğimiz gün yurt dışında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen oyuncu , sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hamile olduğunu duyurdu.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Ünlü oyuncu ve sunucu Müge Boz, Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran'da Barselona'da nikah masasına oturdu. Nikahın ardından İspanya'da balayına giden Müge Boz'un, bebek beklediği için sevgilisi Caner Erdeniz'le evlilik planını erkene aldığı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından güzel oyuncudan müjdeli haber geldi.

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Güzel oyuncu Müge Boz ile Galatasaylı basketbolcu Caner Erdeniz’den güzel haber! Müge Boz hamile
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