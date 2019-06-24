Seda Sayan: Utanmadan estetiğini gizleyenler var ama… İşte Seda Sayan’ın güzellik sırrı!

SEDA SAYAN



Şarkıdan pek anlamıyorum, daha doğrusu hepsini çok seviyorum. Demet (Akalın) falan bana kızıyor, "Sen şarkı kokusu alamıyorsun" diyor. Sözü müziği Lara'ya ait son şarkımın. Biraz atarlı, yakıştı bana.

Estetik operasyonumu sosyal medyada paylaşmama doktorum da şaşırdı, "Bunu nasıl gösterebildiniz" dedi. "Yazık, onlar da yapsın" dedim. Altıyedi yaş küçülten bir operasyon geçirdim. Askıyla gıdınızı, yanaklarınızı topluyorlar. Muhteşem bir operasyon oldu. Akupunktur gibi acılı değil. Fahiş fiyatlar da yok ayrıca. Estetik yaptırdığını söylemeyenleri anlamıyorum. Utanmadan, "Yüzüme dokundurmuyorum" diyorlar. Söyleyin, paylaşın... Ne kaybedebilirim ki?

Canımın istediği şeyleri yerim ama az yiyorum. Sabah, öğle, akşam öğünü yok bende. Saat 19.00'dan sonra çok dikkat ediyorum. Meyve ve tatlı asla olmamalı o saatten sonra. Çok az patlamış mısır, bazen de çekirdek ama tek tek, az az.

En güvenilir sanatçı tahtını yıllarca kimseye bırakmadım. Bunun sebebi, kendim gibi olmam. Bu Müge (Anlı) için de geçerli. TV'de insan bir gün oynar, iki gün oynar; her gün oyun yapamaz. Samimiyet ve dürüstlüğün ekrana yansıması.

Fotoğraflara botoks yaptım biraz. O program evde oturan kadında bile var. Size ne ya, ben böyle çekiyorum. Oğulcan, "Bu ne anne?" dedi. "Oğlum bir şey yok, botoks yaptım" dedim. Yükleyin bacım, siz de kendinizi iyi hissedin.



'BİRAZ LÜKSÜM OLSUN'

Artık iş seçiyorum, benim de lüksüm olsun biraz. Polisimize, askerimize, okuyan çocuklarımıza her türlü yardımı yapan, vergi rekortmeni biriyim. Markamı korumak zorundayım. Ben kazanacağım, vergi vereceğim, bu da hepimize dokunacak. 'Git evinde otur' diyorlar, neden oturuyorum, onu anlamadım. Bu kafaları değiştirin, günden güne kötüye gidiyorsunuz. 'Dünyalığını yaptın' diye bir şey yok.