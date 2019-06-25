Haberler > Günaydın Haberleri > Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri: Bizim dizimiz matruşka gibi içinden sürekli hikaye çıkıyor

Kimse Bilmez'de rol alan : Bizim dizimiz matruşka gibi içinden sürekli hikaye çıkıyor

Atv dizisi ‘Kimse Bilmez’de saplantılı aşık ‘Uygar’ı oynayan : Komedi, dram ve aksiyonun iç içe geçtiği çok iyi bir senaryomuz var. Matruşta gibi içinden sürekli başka bir hikaye çıkıyor.

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 09:46
Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri: Bizim dizimiz matruşka gibi içinden sürekli hikaye çıkıyor

Atv'nin yeni dizisi 'Kimse Bilmez'de rol alan 'yle bir araya geldik. 'Sevda' karakterine hastalık derecesinde tutkun olan 'Uygar'ı canlandıran Hepiler'iyle diziyi, rolünü ve babalığı konuştuk...

Üç yıldır ekranda yoksunuz. Neden uzak durmayı tercih ettiniz?
Tiyatro çok yoğundu. 39 Basamak'ı çok sıkı oynuyorduk. Beyza (Şekerci) hamile kaldıktan sonra çocukla vakit geçirebilmek, eşime yardımcı olabilmek için doğumdan sonra beş-altı ay çalışmamak istiyordum, öyle de oldu. "Artık çok oturdum, çalışma vakti" dediğim an bu teklifi aldım. Can, kısmetiyle geldi.
Canlandırdığınız 'Uygar'ı anlatır mısınız?
'Uygar', çok tutkulu, saplantılı, sevdiği kadın için dünyayı yakabilecek bir adam. Fakat 'Sevda'yı bir türlü ikna edemiyor. Aslında kötülük peşinde olan biri değil. 'Sevda'nın ailesini maddi anlamda destekleyip onların da rızasını alan biri. Bazı kadınlar "Sevda'ya şunu sorabilir: 'Bu adam senin için her şeyi yapıyor. Parası var. Ailenin rızasını almış, neden onu istemiyorsun?"

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri: Bizim dizimiz matruşka gibi içinden sürekli hikaye çıkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN