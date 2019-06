Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri: Bizim dizimiz matruşka gibi içinden sürekli hikaye çıkıyor

Atv'nin yeni dizisi 'Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'yle bir araya geldik. 'Sevda' karakterine hastalık derecesinde tutkun olan 'Uygar'ı canlandıran Hepiler'iyle diziyi, rolünü ve babalığı konuştuk...

Üç yıldır ekranda yoksunuz. Neden uzak durmayı tercih ettiniz?

Tiyatro çok yoğundu. 39 Basamak'ı çok sıkı oynuyorduk. Beyza (Şekerci) hamile kaldıktan sonra çocukla vakit geçirebilmek, eşime yardımcı olabilmek için doğumdan sonra beş-altı ay çalışmamak istiyordum, öyle de oldu. "Artık çok oturdum, çalışma vakti" dediğim an bu teklifi aldım. Can, kısmetiyle geldi.

Canlandırdığınız 'Uygar'ı anlatır mısınız?

'Uygar', çok tutkulu, saplantılı, sevdiği kadın için dünyayı yakabilecek bir adam. Fakat 'Sevda'yı bir türlü ikna edemiyor. Aslında kötülük peşinde olan biri değil. 'Sevda'nın ailesini maddi anlamda destekleyip onların da rızasını alan biri. Bazı kadınlar "Sevda'ya şunu sorabilir: 'Bu adam senin için her şeyi yapıyor. Parası var. Ailenin rızasını almış, neden onu istemiyorsun?"