Özcan Deniz ve Feyza Aktan tek celsede boşandı

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016'dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçen yıl Mart ayında nikâh masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde çiftin boşanacakları iddia edilmişti. Eşinden boşanma kararı alan Özcan Deniz'in dava için avukatına talimat verdiği konuşuluyordu.

Çıkan haberler üzerine Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan sosyal medya hesabı üzerinden eşine sarıldığı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Aktan'ın paylaşımına, "Hayat arkadaşım... Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin... Yerim hep senin başının üzeri oldu. Ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin... " notunu düşmesi kafaları karıştırmıştı.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Deniz ve Aktan'ın evliliği ile ilgili son dakika haberi gündeme bomba gibi düştü. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bugün İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'na gelerek 8. Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandığı öğrenildi.