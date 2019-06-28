Özcan Deniz'den boşanan Feyza Aktan'ın alacağı nafaka...

Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın evliliğindeki kriz kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Boşanacakları yönünde çıkan haberlerin ardından Özcan Deniz ve Feyza Aktan’dan bir açıklama gelmemişti. Özcan Deniz ve Feyza Aktan önceki gün anlaşmalı olarak boşandı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın boşanmasının ardından velayet ve nafaka merak konusu oldu. İşte Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın boşanması ile ilgili diğer ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 28.6.2019 09:48Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 09:55
Özcan Deniz, Mart 2018'de dünyaevine girdiği Feyza Aktan'dan, önceki gün Çağlayan Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.