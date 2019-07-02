Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şaşırtan karar! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Karan için…

Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğulları Karan’ın rahatı için bir süredir gelen teklifleri reddediyorlardı. Hamilelik döneminde de sağlığına bir hayli dikkat eden Fahriye Evcen doğumdan sonra aynı özeni göstermeye devam etti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şimdi ise Karan’ı daha rahat büyütebilmek için yeni bir karar aldı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in aldığı karar…
Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:56Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:57
Çocukları Karan'ın dünyaya gelmesinden sonra Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Acarkent'teki evleri küçük olduğu için Zekeriyaköy'e taşınmaya karar verdi.