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ve ’ten şaşırtan karar! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Karan için…

Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran ve oğulları Karan’ın rahatı için bir süredir gelen teklifleri reddediyorlardı. Hamilelik döneminde de sağlığına bir hayli dikkat eden Fahriye Evcen doğumdan sonra aynı özeni göstermeye devam etti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen şimdi ise Karan’ı daha rahat büyütebilmek için yeni bir karar aldı. İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in aldığı karar…

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:57
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şaşırtan karar! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Karan için…

Çocukları Karan'ın dünyaya gelmesinden sonra ile , Acarkent'teki evleri küçük olduğu için Zekeriyaköy'e taşınmaya karar verdi.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’ten şaşırtan karar! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Karan için…
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