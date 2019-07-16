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servet değerinde için kesenin ağzını açtı!

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı usta sanatçısı sezonunu açtı. Türkan Şoray tatil için ufak bir servet harcayınca gündeme bomba gibi düştü. Usta sanatçı Türkan Şoray geçtiğimiz hafta 'da tatile çıktı. Her sene kızı ile baş başa tatile çıkan Türkan Şoray'ın bu sene tüm ailesiyle tatil yapmak istemesi ona küçük bir servete mal oldu. İşte Türkan Şoray'ın servet değerindeki tatilinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:42
Türkan Şoray servet değerinde tatil için kesenin ağzını açtı!

Türkıye'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında yer alan Türk Sineması'nın Sultan'ı , geçtiğimiz hafta 'da tatile çıktı.

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Türkan Şoray servet değerinde tatil için kesenin ağzını açtı!
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