Türkan Şoray servet değerinde tatil için kesenin ağzını açtı!

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı usta sanatçısı Türkan Şoraytatil sezonunu açtı. Türkan Şoray tatil için ufak bir servet harcayınca gündeme bomba gibi düştü. Usta sanatçı Türkan Şoray geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatile çıktı. Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Türkan Şoray'ın bu sene tüm ailesiyle tatil yapmak istemesi ona küçük bir servete mal oldu. İşte Türkan Şoray'ın servet değerindeki tatilinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 16.7.2019 10:39Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 10:42
Türkıye'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında yer alan Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatile çıktı.