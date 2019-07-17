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ve arasındaki buzlar…

Güzel oyuncu ile iki yıllık aşklarını Eylül 2018’de nikâh masasına taşımıştı. Çiftin bir hafta önce kıskançlık nedeniyle şiddetli bir kavgaya tutuştuğu, evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Komşuda tatil ilaç gibi geldi, Bensu Soral ile Hakan Baş’ın arasındaki buzlar eridi. Bensu Soral’ın yüzü yeniden gülmeye başladı.

Giriş Tarihi: 17.7.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 10:51
Bensu Soral ve Hakan Baş arasındaki buzlar…

Oyuncu (28) ile iş insanı (36) iki yıllık aşklarını Eylül 2018'de nikâh masasına taşımıştı. Çiftin bir hafta önce kıskançlık nedeniyle şiddetli bir kavgaya tutuştuğu, evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilmişti.

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Bensu Soral ve Hakan Baş arasındaki buzlar…
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