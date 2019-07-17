Bensu Soral ve Hakan Baş arasındaki buzlar…

Oyuncu Bensu Soral (28) ile iş insanı Hakan Baş (36) iki yıllık aşklarını Eylül 2018'de nikâh masasına taşımıştı. Çiftin bir hafta önce kıskançlık nedeniyle şiddetli bir kavgaya tutuştuğu, evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilmişti.