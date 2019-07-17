Bensu Soral ve Hakan Baş arasındaki buzlar…

Güzel oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş iki yıllık aşklarını Eylül 2018’de nikâh masasına taşımıştı. Çiftin bir hafta önce kıskançlık nedeniyle şiddetli bir kavgaya tutuştuğu, evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Komşuda tatil ilaç gibi geldi, Bensu Soral ile Hakan Baş’ın arasındaki buzlar eridi. Bensu Soral’ın yüzü yeniden gülmeye başladı.
Giriş Tarihi: 17.7.2019 10:50Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 10:51
Oyuncu Bensu Soral (28) ile iş insanı Hakan Baş (36) iki yıllık aşklarını Eylül 2018'de nikâh masasına taşımıştı. Çiftin bir hafta önce kıskançlık nedeniyle şiddetli bir kavgaya tutuştuğu, evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilmişti.