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'dan olay sözler! Adriana Lima: Çığlık atmak istiyorum!

Geçtiğimiz günlerde Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan , tatiline ara verip iş için Miami’den New York’a uçtu. Bu anları takipçileriyle paylaşan Adriana Lima, birkaç aksilik yaşayınca isyan etti. Adriana Lima, yaşadığı sıkıntıları ‘Çığlık atmak istiyorum’ diyerek paylaştı. İşte Adriana Lima’nın yaşadığı aksilikler ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 21.7.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 15:40
Adriana Lima'dan olay sözler! Adriana Lima: Çığlık atmak istiyorum!

Son dönemde Türk iş adamı Emir Uyar ile yaşadığı aşk ile gündem olan iş için Miami'den New York'a uçtu.

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Adriana Lima'dan olay sözler! Adriana Lima: Çığlık atmak istiyorum!
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