Adriana Lima'dan olay sözler! Adriana Lima: Çığlık atmak istiyorum!
Geçtiğimiz günlerde Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima, tatiline ara verip iş için Miami’den New York’a uçtu. Bu anları takipçileriyle paylaşan Adriana Lima, birkaç aksilik yaşayınca isyan etti. Adriana Lima, yaşadığı sıkıntıları ‘Çığlık atmak istiyorum’ diyerek paylaştı. İşte Adriana Lima’nın yaşadığı aksilikler ile ilgili ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 21.7.2019 15:25Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 15:40
Son dönemde Türk iş adamı Emir Uyar ile yaşadığı aşk ile gündem olan Adriana Lima iş için Miami'den New York'a uçtu.