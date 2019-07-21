Tuvana Türkay, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı

Aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen güzel oyuncu Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde uzatmalı sevgilisi futbolcu Alper Potuk'tan 3'üncü kez ayrılmıştı. Aşk hayatıyla gündeme gelen Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öne çıktı.