Tuvana Türkay, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı
3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk ile 3'üncü kez yollarını ayıran Tuvana Türkay yaptığı spor hareketiyle çok konuşuldu.
Giriş Tarihi: 21.7.2019 21:44Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 21:45
Aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen güzel oyuncu Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde uzatmalı sevgilisi futbolcu Alper Potuk'tan 3'üncü kez ayrılmıştı. Aşk hayatıyla gündeme gelen Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öne çıktı.