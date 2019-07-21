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, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı

3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Fenerbahçeli oyuncu Alper Potuk ile 3'üncü kez yollarını ayıran yaptığı spor hareketiyle çok konuşuldu.

Giriş Tarihi: 21.7.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 21.7.2019 21:45
Tuvana Türkay, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı

Aşk hayatında yüzü bir türlü gülmeyen güzel oyuncu , geçtiğimiz günlerde uzatmalı sevgilisi futbolcu Alper Potuk'tan 3'üncü kez ayrılmıştı. Aşk hayatıyla gündeme gelen Türkay, hesabından yaptığı paylaşımla öne çıktı.

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Tuvana Türkay, bacaklarını dümdüz açtığı spor hareketiyle hayran bıraktı
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