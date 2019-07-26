Kıbrıs’ta kurban bayramı coşkusu

BUGÜN NELER OLDU

Sanatdünyasının ünlüleri Kurban Bayramı tatilini Kuzey Kıbrıs'ta geçirmek isteyenlere müzik ziyafeti çekecek. Yıldız yağmuru 11 Ağustos'ta Merit Park Hotel içindeki Letafet'teki Ayta Sözeri konseriyle başlayacak. Ajda Pekkan 12 Ağustos'ta Merit Royal Hotel ve Merit Crystal Cove Hotel ortak etkinliğinde sahneye çıkacak.13 Ağustos'ta Merit Park Hotel'de Funda Arar, Merit Royal Hotel ve Merit Crystal Cove Hotel'de ise Koray Avcı konser verecek. 14 Ağustos'ta ise Ahmet Evan, hayranlarıyla Letafet'te buluşacak.