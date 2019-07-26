Önceliğiniz 500 bin TL maliyetli festival mi?

BUGÜN NELER OLDU

Ardahan'ın 31 Mart'ta seçilen CHP'li belediye başkanı sanatçı Faruk Demir; belediyenin borç batağında olduğunu ve kendisinden önceki başkanın yaklaşık 100 milyon lira borç bıraktığını söylemişti. Ancak Demir'in, bu sözlerinin ardından 2-4 Ağustos'ta maliyeti 500 bin lirayı bulan Ardahan Ulusal Kültür ve Bal Festivali'ni organize etmesi, 'Hani belediyenin 100 bin liralık borcu vardı?' sorusunu akıllara getirdi. Sanatçı Burhan Bayar ise Demir'in bu çelişkisine atıfta bulunarak; seçim sürecinde ve sonrasında "İsraftan kaçınacaksınız" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter'da birtakım sorular yöneltti. Bayar, Kılıçdaroğlu'na şu tweetleri attı: 'Sayın Genel Başkan, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir; seçilince belediyede para, ekip, ekipman olmadığını söyledi. Siz de israftan şikayetçisiniz. Belediye başkanının önceliği 500-600 bin TL maliyetli konser yapmak mıdır? Kaynağı nereden buldu? Beldeyle ilgisi olmayan şarkıcı getirmek kültür mü?"