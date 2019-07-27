Dikkat çeken detay! Uraz Kaygılaroğlu ve Melis Kaygılaroğlu…

Kısa süre önce boşanma kararı alan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis Kaygılaroğlu uzun süredir sessizliğini koruyordu. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis Kaygılaroğlu'nun boşanma kararının sebebi merak edilirken,oyuncu çift sosyal medyadan yaptıkları açıklama dışında bir açıklama yapmamayı tercih etti. Uraz Kaygılaroğlu ile boşanma aşamasında olan Melis Kaygılaroğlu'ndan dikkat çeken bir atak geldi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 27.7.2019 16:49Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 16:55
2014 yılında muhteşem bir törenle nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve oyuncu eşi Melis Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı.