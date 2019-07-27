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Dikkat çeken detay! ve Melis Kaygılaroğlu…

Kısa süre önce boşanma kararı alan ve Melis Kaygılaroğlu uzun süredir sessizliğini koruyordu. Uraz Kaygılaroğlu ve Melis Kaygılaroğlu'nun boşanma kararının sebebi merak edilirken,oyuncu çift sosyal medyadan yaptıkları açıklama dışında bir açıklama yapmamayı tercih etti. Uraz Kaygılaroğlu ile boşanma aşamasında olan Melis Kaygılaroğlu'ndan dikkat çeken bir atak geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 27.7.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 16:55
Dikkat çeken detay! Uraz Kaygılaroğlu ve Melis Kaygılaroğlu…

2014 yılında muhteşem bir törenle nikah masasına oturan ve oyuncu eşi Melis Kaygılaroğlu geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı.

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Dikkat çeken detay! Uraz Kaygılaroğlu ve Melis Kaygılaroğlu…
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