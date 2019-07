‘Engin’in kocaman yüreğine çok aşığım’

BUGÜN NELER OLDU

Atv dizisi 'Kimse Bilmez'de rol alan Engin Hepileri'nin eşi Beyza Şekerci, sosyal medyada kendisine gelen soruları yanıtladı. 9.5 ay önce oğulları Can'ı kucağına alan Şekerci'nin gülen yüzü ve pozitifliği takipçilerinin dikkatini çekti. Şekerci, "Bu motivasyonu nasıl sağlıyorsun?" diye soran takipçisine şöyle cevap verdi: "Sahip olduklarımı, hayatımı, hayallerimi seviyorum. Gücümü oradan alıyorum. Negatifliği sevmem, olumsuz düşünen ve enerjimi aşağı çeken herkesten ve her şeyden kaçarım."Şekerci, "Evlilik aşkı öldürüyor mu?" sorusuna da "Hayır, aksine her gün yenilenerek, katlanarak yaşanır aşk" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, eşinin en çok hangi özelliğine aşık olduğunu merak eden bir hayranına da şu karşılığı verdi: "Zor soru, sabaha kadar sayarım ama ilk hamlede söylersem, kocaman yüreğine, kalbine çok aşığım." 52 kilo ile hamile kaldığını ve bu süreçte 12 kilo aldığını söyleyen Beyza Şekerci, şu an 55 kilo olduğunu belirtti.