Hande Erçel'in paylaşımı olay oldu!

Geçtiğimiz Ocak ayında annesi Aylin Erçel’i kaybeden Hande Erçel, yürek dağlayan bir paylaşım yaptı. Annesine olan özlemini sık sık dile getiren Hande Erçel, duygusal bir yazı kaleme aldı. Hande Erçel, , Instagram hesabından annesiyle ilgili bir mesaj yayınlayarak, "Hayatı senin gibi yaşamaya başlamak dönüşümüm oldu. Öyle sınırsız, sevgiyle kucaklayarak. Sınırlarımı zorlayıp deneyimleme cesaretini senden öğrendim." dedi. İşte Hande Erçel’in o paylaşımı…
Giriş Tarihi: 29.7.2019 12:28Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 12:38
Hande Erçel, geçtiğimiz Ocak ayında kanser hastalığı nedeniyle kaybettiği annesi Aylin Erçel'i her fırsatta anmaya devam ediyor.