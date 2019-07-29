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İrem Derici, taksileri durduramayınca eve yürüyerek gitti!

Şarkıcı İrem Derici, büyük bir keyifle izlediği Sibel Can konseri sonrasında eve dönmek için taksi durdurmak istedi ancak bunda başarılı olamadı. Derici, o eğlenceli anları hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 22:37 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 22:42
İrem Derici, taksileri durduramayınca eve yürüyerek gitti!

hesabından birbirinden eğlenceli fotoğraf ve videolar paylaşan İrem Derici, aynı zamanda kendisini ti ye aldığı içerikler paylaşmaktan da geri durmuyor.

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İrem Derici, taksileri durduramayınca eve yürüyerek gitti!
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