İrem Derici, taksileri durduramayınca eve yürüyerek gitti!
Şarkıcı İrem Derici, büyük bir keyifle izlediği Sibel Can konseri sonrasında eve dönmek için taksi durdurmak istedi ancak bunda başarılı olamadı. Derici, o eğlenceli anları sosyal medya hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.
Giriş Tarihi: 29.7.2019 22:37Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 22:42
Sosyal medya hesabından birbirinden eğlenceli fotoğraf ve videolar paylaşan İrem Derici, aynı zamanda kendisini ti ye aldığı içerikler paylaşmaktan da geri durmuyor.