BUGÜN NELER OLDU

Ünlüsanatçı Sibel Can, Poll Production'un organizasyonu ile düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye'de konser verdi. Sahneye 'Seyyah' adlı şarkısıyla çıkan Can, Nihan Peker imzalı elbisesiyle herkesi büyüledi. Gecenin başında '5 Dakika' adlı hareketli şarkısıyla ortamı ısıtan sanatçı, yıllar önce söylediği 'Üşüyorum' adlı şarkının yeni versiyonu ile daha üçüncü şarkısında dinleyicileri avucuna aldı. Tüm misafirlerin telefon ışıklarını açarak eşlik ettiği sanatçı "İyi ki sahnedeyim, harika bir gece olsun. Hep birlikte bu gecenin tadını çıkaralım" dedi. Can'ın 'Azize' şarkısını söylediği anda mekanı dolduran beş bin hayranının hep birlikte horon tepmesi eğlenceli anlar yaşattı.