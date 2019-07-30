Kimse Bilmez'in Duygu'su Zeynep Elçin: Ben Ali’nin peşinden koşmaz, Pilot’u seçerdim

Atv'de yayınlanan 'Kimse Bilmez' dizisinde rol alan Zeynep Elçin'le bir araya geldik. Dizide bir aşk üçgeninin ortasında kalan 'Duygu'yu canlandıran Elçin'le diziyi, rolünü, aşka bakışını konuştuk...



'Duygu', seyircinin yakınlık kurduğu karakterlerden biri oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz?

'Duygu', kırılgan ve naifliğinin yanı sıra aslında çok cesur bir kız. 'Ali'ye platonik olarak aşık ve aşkından vazgeçmiyor. Onun bu kararlılığının seyirciye inandırıcı geldiğini düşünüyorum. Vazgeçmeyişi, aşkının peşinde koşması...



'Duygu, 'Ali'ye aşık ama 'Ali'nin gönlü başkasında...

Evet, 'Sevda'da. 'Duygu', 'Ali'ye olan aşkını belli etmiyordu ama 'Sevda' devreye girince artık kendisini göstermesi gerektiğini anladı. Yoksa 'Ali'yi kaptıracak. 'Duygu'nun esas savaşı 'Sevda'nın dahil olmasıyla başlıyor.