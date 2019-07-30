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Kimse Bilmez'in Duygu'su : Ben Ali’nin peşinden koşmaz, Pilot’u seçerdim

Atv'de ekrana gelen Kimse Bilmez dizisinin Duygu’su , dizideki aşk üçgenini anlattı: “Duygu, Ali’ye platonik olarak aşık. Ama diğer yandan Pilot’un Duygu’ya ilgisi var. Seyirci, Pilot’tan yana. Ben Duygu’nun yerinde olsaydım; Ali’ye değil, Pilot gibi bir adama yönelirdim

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 10:21
Kimse Bilmez'in Duygu'su Zeynep Elçin: Ben Ali’nin peşinden koşmaz, Pilot’u seçerdim

Atv'de yayınlanan 'Kimse Bilmez' dizisinde rol alan 'le bir araya geldik. Dizide bir aşk üçgeninin ortasında kalan 'Duygu'yu canlandıran Elçin'le diziyi, rolünü, aşka bakışını konuştuk...

'Duygu', seyircinin yakınlık kurduğu karakterlerden biri oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz?
'Duygu', kırılgan ve naifliğinin yanı sıra aslında çok cesur bir kız. 'Ali'ye platonik olarak aşık ve aşkından vazgeçmiyor. Onun bu kararlılığının seyirciye inandırıcı geldiğini düşünüyorum. Vazgeçmeyişi, aşkının peşinde koşması...

'Duygu, 'Ali'ye aşık ama 'Ali'nin gönlü başkasında...
Evet, 'Sevda'da. 'Duygu', 'Ali'ye olan aşkını belli etmiyordu ama 'Sevda' devreye girince artık kendisini göstermesi gerektiğini anladı. Yoksa 'Ali'yi kaptıracak. 'Duygu'nun esas savaşı 'Sevda'nın dahil olmasıyla başlıyor.

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Kimse Bilmez'in Duygu'su Zeynep Elçin: Ben Ali’nin peşinden koşmaz, Pilot’u seçerdim
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