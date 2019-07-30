Sahiller neşe içinde

BUGÜN NELER OLDU

Genç oyuncu Nilperi Şahinkaya, Alaçatı'da. Gün boyu kumsalda dans edip sezonun yorgunluğunu atan Şahinkaya, makyajsız haliyle poz verdi.Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, Datça'ya gitti. Şoray, tekne tatilinden fotoğraflar paylaştı.Türkiye güzeli Açelya Samyeli Danoğlu, Antalya'da tatil yapıyor. Tescilli güzel, önceki gün renkli elbisesiyle yeşillikler içinde poz verdiGenç oyuncu Almila Ada, tatil için Çeşme'yi tercih edenlerden. Ada, deniz kenarında bol bol poz verdi.Bozcaada'da bu yıl ilk kez düzenlenen Yapı Kredi Summer Escape adlı festival, Bozcaada Pelagos Hotel'de eğlence dolu bir hafta sonuna imza attı. College E.M.A'nın, Yapı Kredi ve Mercedes- Benz Türk iş birliğiyle bu yıl ilk kez düzenlediği festivalde geçtiğimiz cuma Alya, cumartesi ise Yalın performans sergiledi. Konserlerin yanı sıra gerçekleşen havuz partileri, workshoplar da keyifli anlar yaşattı. Festivale gidenler arasında bulunan Merve Boluğur, Müjde Uzman, Semih Öztürk, Başak Gümülcinelioğlu gibi ünlü isimler bağları da gezerek üzümleri dalından topladı.