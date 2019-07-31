‘En güvendiklerimle birlikte film çekiyorum’

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ÜmitKantarcılar, Jessica May ve Onur Dilber'in oynadığı 'Dert Bende' filminin çekimleri Beykoz'da sürüyor. Çekimlerde, filmde kullanılan 1975 model Chevrolet marka araçlar ilgi gördü. Filmin yapımcısı da olan Ümit Kantarcılar, şöyle konuştu; "İnandığımız ve alışılagelmişin dışında bir komedimiz var. Sinema bir savaş alanı. İnsanlar savaşa giderken en güvendikleriyle yola çıkarlar. Ben de en güvendiğim dostlarımla film çekiyorum." İlk kez beyazperdede rol alan Jessica May ise "İlk filmimin çok güzel olmasını istedim, dileğim gerçekleşti" dedi.