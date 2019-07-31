Harbiye’de usta-çırak resitali

BUGÜN NELER OLDU

Fantezi-arabesk müziğin sevilen isimleri Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, Poll Production organizasyonuyla düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava'da konser verdi. İlk kez 2015'te aynı sahneyi paylaşan ve yoğun ilgi görmesi nedeniyle geleneksel hale gelen Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun konseri, yine dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. Günler öncesinden biletleri tükenen konseri 6 bin kişi dinledi. Gecede, Kurtoğlu seyircisini 'Gece Olunca' parçasıyla selamlarken 'Saklı Düşler', 'Duvardaki Resim' gibi unutulmaz parçalarını da seslendirdi. İkinci bölümde sahneye çıkan Hakan Altun 'Telefon', 'Teklif Ediyorum', 'Mahşere Kadar' ve 'Aşk Lütfen Gel' gibi sevilen şarkısılarını seyircilerle birlikte söyledi. Konserin son bölümünde 'Duyanlara Duymayanlara', 'Hain Geceler', 'İstanbul Olmaz Olsun'u beraber söyleyen ikili, izleyicinin ayakta alkışlarıyla sahneden uğurlandı.Konser öncesi soruları yanıtlayan ikili; şöyle konuştu: "Biletlerin tükenmesine alıştık. Seyirciyle aramızda karşılıklı gönül köprüsü, sevgi köprüsü var. Allah razı olsun gönül dostlarımızdan. Bu akşam yine aşka dair olan güzelliklerden bahsedeceğiz. Sevenlerimiz bu sevdaya gönül verdiler, ellerimizden tuttular, yüreklerimizin içine girdiler, bizleri yalnız bırakmadılar. Biz isteriz ki bütün sanatçı dostlarımızın her konseri ağzına kadar dolu olsun. Çünkü Harbiye gerçekten İstanbul'un en güzel müzik mabedi. Burada şarkı söylemek çok ayrıcalıklı bir şey. "