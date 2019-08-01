‘Aşkın olduğu yerde şuursuzluk vardır’

Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Ebru Şahin'in paylaştığı, 20 Aralık'ta vizyona girecek olan 'Şuursuz Aşk' filminin çekimleri tamamlandı. Tüm ekip, çekimlerin gerçekleştirildiği Bilezikçi Çiftliği'ndeki final yemeğinde buluştu. Filmde 'Yusuf'u canlandıran İsmail Hacıoğlu, "Bir rehabilitasyon merkezinde karşılaşan iki kişinin aşkını anlattık. Bambaşka bir film çıktı ortaya" diye konuştu. 'Şuursuz Aşk'ın 'Menekşe'si Ebru Şahin ise şunları söyledi: "Çok samimi, güzel, duygu dolu bir iş. İsmail'le ilk filmim, ama son olmayacak inşallah. Çok iyi bir partner oldu bana. Filmimizde bir aşk hikayesini anlatıyoruz. Aşkın olduğu her yerde, herkeste şuursuzluk vardır." 'Şuursuz Aşk'ta rol alan Ayşen Batıgün ise, "Senaryo, ilk okuduğumda beni inanılmaz etkiledi. Rehabilitasyon merkezindeki hasta 'Mine'yi oynuyorum ben. Kilit bir rolüm var. Filmi izleyen herkes sonuna kadar ağlayacak" diye konuştu.

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