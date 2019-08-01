Eskimeyen şarkılarla Harbiye’de nostalji

BUGÜN NELER OLDU

Usta yorumcu Selami Şahin, önceki akşam Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında gerçekleşen Harbiye Açıkhava konserinde sevenleriyle buluştu. Poll Production organizasyonu düzenlenen 'Eskimeyen Şarkılar' konserinin biletleri, günler öncesinden tükendi. Gecede 'Sana Merhaba Dedim' ile izleyicisini selamlayan usta, bir kez daha sahnede devleşerek izleyenleri kendine hayran bıraktı. Harbiye'yi tıklım tıklım dolduran beş bin kişi, Şahin'in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Usta sanatçıya, geceye özel hazırlanan dans şovları da eşlik etti. Cenk Tunalı'nın sunduğu konserde; Türkiye'nin son 50 yıldaki değişimi esprili bir dille izleyiciye aktarıldı. 'Senin Olmaya Geldim' şarkısını söylerken mikrofonu bırakan Şahin, şarkıyı çıplak sesle seslendirmeye devam etti. Hayranları ayağa kalkarak Harbiye'yi alkışlarıyla inletti. Şahin'i izleyenler arasında eşi Didem Şahin ile oğlu Lider Şahin de vardı.