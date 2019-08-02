Komşuları Sıla’dan şikayetçi oldu

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ile geçtiğimiz aylarda arabanın içinde birlikte uyurken görüntülendiği ünlü şef Hazer Amani, Bodrum'da tatil yapıyor. Sıla Gençoğlu, Bodrum Bitez'de orman içinde gözlerden uzak bir ev kiraladı. Gençoğlu'nun evine, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Amani geldi. Aylar önce Sıla'yla aynı arabada görüntülendikten sonra eşi Deniz Mumcuoğlu'ndan boşanan Amani, Bodrum'da gazetecilerin takibinde olduğunu anlayınca panik yaşadı. Gençoğlu ve ünlü şef, görüntülenmemek için tüm gün evden dışarı adım bile atmadı. İkili, gece ise arkadaşlarıyla parti verdi. Ancak bu parti, komşuları rahatsız etti. Altı arkadaşıyla beraber havuz başında eğlenen ve müziğin sesini sonuna kadar açan Sıla Gençoğlu, komşuların uyarısına aldırmadan partiye devam etti. Jandarmaya şikayet edilen ünlü popçu ve arkadaşlarının ifadeleri alındı.

Şehirden uzakta kafa dinlemek isteyen komşuların, Sıla Gençoğlu taşındıktan sonra keyiflerinin kaçtığı öğrenildi.





Sıla Gençoğlu, yaz aylarını Bodrum Bitez'de kiraladığı bu evde geçiriyor.





Sıla Gençoğlu ile şef Hazer Amani, geçtiğimiz aylarda arabada uyurken görüntülenmişti. Bu olay sonrası Amani eşinden boşanmıştı.

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