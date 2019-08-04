Alaçatı’da görkemli doğum günü

BUGÜN NELER OLDU

Futbol dünyasının ünlü siması Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, yaşgününü arkadaşlarıyla Cahide Alaçatı'da kutladı. Sinan Engin'in organize ettiği geceye; Oğulcan Engin, Elif Engin, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Dolunay Soysert, Hakan Elyaban, Saba Tümer, Tümer Metin, Gamze Topuz, Elif Karlı ve Yılmaz Morgül de katıldı. Ayşe Engin için bayrak ve rozet yaptıran Oğulcan Engin, üzerinde 'Ayşe' yazılı balonlarla mekana girdi, rozet ve bayrak dağıttı. Gecenin sürprizi ise Ezgi Mola'dan geldi. Mola, Zeynep Bastık'ın 'Gül Beyaz Gül' şarkısını seslendirerek Ayşe Engin'e ithaf etti. Yılmaz Morgül ve Elif Karlı ise sahnede şarkılarıyla doğum gününe renk kattı.