Haberler > Günaydın Haberleri > Alaçatı’da görkemli doğum günü

Alaçatı’da görkemli

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Alaçatı’da görkemli doğum günü
Futbol dünyasının ünlü siması Sinan Engin'in eşi Ayşe Engin, yaşgününü arkadaşlarıyla Cahide Alaçatı'da kutladı. Sinan Engin'in organize ettiği geceye; Oğulcan Engin, Elif Engin, Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Dolunay Soysert, Hakan Elyaban, Saba Tümer, Tümer Metin, Gamze Topuz, Elif Karlı ve Yılmaz Morgül de katıldı. Ayşe Engin için bayrak ve rozet yaptıran Oğulcan Engin, üzerinde 'Ayşe' yazılı balonlarla mekana girdi, rozet ve bayrak dağıttı. Gecenin sürprizi ise Ezgi Mola'dan geldi. Mola, Zeynep Bastık'ın 'Gül Beyaz Gül' şarkısını seslendirerek Ayşe Engin'e ithaf etti. Yılmaz Morgül ve Elif Karlı ise sahnede şarkılarıyla doğum gününe renk kattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alaçatı’da görkemli doğum günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN