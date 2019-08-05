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’ta saz ve türkü dolu bir gece

Giriş Tarihi: 5.8.2019
Kıbrıs’ta saz ve türkü dolu bir gece
Yavuz Bingöl ve İsmail Altunsaray, Merit Crystal Cove Hotel'de sazları ve türküleriyle konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Bingöl ve Altunsaray, geceye 'Neredesin Sen' parçasını birlikte seslendirerek başladı. Bingöl, Altunsaray için "Son 20 yılda Türkiye'ye gelmiş en iyi virtüözlerden biridir ve çok iyi saz çalar" yorumunu yaptı. Sevilen türküleri seslendiren ikili, sergiledikleri saz performansıyla da büyük alkış aldı. Bingöl; kendisini dinleyen kızı Türkü Bingöl, damadı ve sanatçı dostlarına sahneden teşekkür etti.
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Kıbrıs’ta saz ve türkü dolu bir gece
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