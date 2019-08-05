Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın boşanma sebebi ortaya çıktı!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan kısa süre önce boşanmışlardı. Tek celsede boşanan Özcan Deniz ve Feyza Aktan’ın neden boşandığı merak edilirken, ünlü çift konuyla ilgili bir açıklama yapmamıştı. Ani boşanmaları şok etkisi yaratan Özcan Deniz - Feyza Aktan çifti kısa süre içinde yeniden bir araya gelerek bir kere daha şaşırtmıştı. Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın boşanma kararını nasıl adlığı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 5.8.2019 11:25Güncelleme Tarihi: 5.8.2019 11:29
Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan gelişmeler sonrası hayranları ünlü çiftin neden boşandığını merak ediyordu. Boşanma ile alakalı hiçbir açıklama yapmayan çift, birlikte tatile çıkarak herkesi şaşırtmıştı.