Aileyle tatilin tadı başka

BUGÜN NELER OLDU

Cemiyet hayatının ünlü ismi Yasemin Özilhan, Bodrum'da. Özilhan, önceki gün kızlarıyla kumsalda keyifli anlar yaşadı.Pelin Akil-Anıl Altan çifti, yeni doğan ikizleriyle Alaçatı'da. Çift, gün boyu hem ikizleriyle ilgileniyor, hem de denizin ve güneşin kumun tadını çıkarıyor.Yazı Ege kıyılarında geçiren oyuncu Birce Akalay, önceki gün havuz başında köpeğini severken görüntülendi.Yonca Evcimik, Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü şarkıcı, tatil boyunca çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Önceki gün İstanbul'a dönen Evcimik "Bodrum'a minik bir ara" dedi.Genç oyuncu Açelya Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde tekne turuna çıktı. Koyları gezen Topaloğlu, yeni sezona enerji depoluyor.Beyza Şekerci-Engin Hepileri çifti, oğulları ile yazlıkta. 'Kimse Bilmez'de rol alan Hepileri, çekimlerden bulduğu fırsatı ailesiyle geçiriyor. Baba-oğul önceki gün bahçede oyun oynadı.Pınar Altuğ, sezonu eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile Bodrum'da teknede geçiriyor. Atacan Ailesi, önceki gün arkadaşlarını teknelerinde ağırlayıp hep birlikte renkli pozlar verdi.Seçkin Piriler, Sinem Yıldırım ile kültür turunda buluştu. İkili, önceki gün Ayasofya'yı gezdi.