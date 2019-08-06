Aileyle tatilin tadı başka

KIZLARIYLA KUMSALDA
Cemiyet hayatının ünlü ismi Yasemin Özilhan, Bodrum'da. Özilhan, önceki gün kızlarıyla kumsalda keyifli anlar yaşadı.
İKİZLER DENİZLE TANIŞTI
Pelin Akil-Anıl Altan çifti, yeni doğan ikizleriyle Alaçatı'da. Çift, gün boyu hem ikizleriyle ilgileniyor, hem de denizin ve güneşin kumun tadını çıkarıyor.
KÖPEĞİNİ YANINDAN AYIRMIYOR
Yazı Ege kıyılarında geçiren oyuncu Birce Akalay, önceki gün havuz başında köpeğini severken görüntülendi.
BODRUM'A MİNİK BİR ARA
Yonca Evcimik, Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü şarkıcı, tatil boyunca çektirdiği fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Önceki gün İstanbul'a dönen Evcimik "Bodrum'a minik bir ara" dedi.
ENERJİ TOPLUYOR
Genç oyuncu Açelya Topaloğlu, geçtiğimiz günlerde tekne turuna çıktı. Koyları gezen Topaloğlu, yeni sezona enerji depoluyor.
BAHÇEDE OYUN OYNADILAR
Beyza Şekerci-Engin Hepileri çifti, oğulları ile yazlıkta. 'Kimse Bilmez'de rol alan Hepileri, çekimlerden bulduğu fırsatı ailesiyle geçiriyor. Baba-oğul önceki gün bahçede oyun oynadı.
TEKNE SEFASI
Pınar Altuğ, sezonu eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile Bodrum'da teknede geçiriyor. Atacan Ailesi, önceki gün arkadaşlarını teknelerinde ağırlayıp hep birlikte renkli pozlar verdi.
AYASOFYA'YI GEZDİLER
Seçkin Piriler, Sinem Yıldırım ile kültür turunda buluştu. İkili, önceki gün Ayasofya'yı gezdi.