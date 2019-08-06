Kimse Bilmez dizisinin setinde bir gün

Keremcem ve Özgü Kaya'nın oynadığı atv'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in Üsküdar'daki çekimlerine konuk olduk... Keremcem'in oynadığı 'Ali'nin mahallesinde, Ayazma Parkı'ndayız... Sette hummalı bir çalışma sürerken, uygulayıcı yapımcı Erdoğan Sevinç'le çaylarımızı yudumluyoruz. Her sette olduğu gibi görünmez kahramanlar çaycılar. Biz de kendimizi hemen çaycının yanında buluyoruz.







3 KİLO ÇAY YAPILIYOR

Ekip çekimde olduğu için tanıştığımız ilk kişi çaycı Kenan Kılıç oldu. 14 yıldır setlerde çaycılık yapan Kenan Abi, 30'dan fazla dizide onlarca yıldızla çalışmış. Günde 3 kilo çay kullandığını ve bin bardaktan fazla çay içildiğini söylüyor. Ayrıca bir de tost makinesi var. Acıkanlara da tost yapıyor. Bu hizmetten mahalleli de memnun. Setin önünden geçen herhangi biri bile sorgusuz sualsiz Kenan Abi'nin çayını, kahvesini içebiliyor. Hatta her gün yaklaşık 150 kişi set yemeğinden bile yiyebiliyor.







Uygulayıcı yapımcı Erdoğan Sevinç; haftanın üç günü bu mahallede olduklarını söylüyor. Bazı mahallelerde yaşam alanlarını işgal ettikleri gerekçesiyle setlere tepki gösterenler olabiliyor ama burada tam tersi. Mahalleli seti o kadar benimsemiş ki "Bizim evde de gelip çekim yapın" bile diyorlarmış. Set ekibi de, semt sakinlerini rahatsız etmemeye özen gösteriyor. İş bitimi parktaki sigara izmaritlerini bile temizliyorlarmış.







Malum dizi süreleri uzun. 'Kimse Bilmez'in yönetmeni Kartal Çidamlı, durumun yorucu olduğunu kabul ediyor ama şu tespitte de bulunuyor: "10-12 sene evvel 70 dakika çekerken tek ekip çalışıyorduk şimdi 150 dakika çekiyoruz ama iki ekibiz. Değişen çok bir şey yok. Bu işin yüzde 70'i beklemek. 2 dakika seyrettiğiniz sahnenin hazırlık süresi 2 saat."

Çidamlı, aksiyon sahnelerinin yüzde 80'ini diğer yönetmen Hakan Eren'in çektiğini, kendisinin ise komedi ve dram tercih ettiğini söyledi.







'REYTİNGİ BERBERLERİN CAMINDAN ÖLÇÜYORUM'

Kimse Bilmez'in başarısının mimarlarından biri de kuşkusuz dizinin yönetmeni Kartal Çidamlı... Çidamlı, sıcak havalarda çalışmaktan hiç şikayetçi değil. "Sıcak havada dizinin sıcaklığı seyirciye daha iyi geçiyor" diyen yönetmen, reytinglerden de memnun. Dizinin tutup tutmadığını öğrenmek için farklı bir yol bulmuş. Berberler ile taksi duraklarını kendine mesken edinen Çidamlı, "Buralarda televizyonlar sürekli açıktır. Ben çalışmadığım günlerde 8-10 tane erkek berberinin camından ne seyrediyorlar diye çok bakarım" diyor.



SETİN EN KOMİĞİ KURTULDU

Bu huzurlu set ortamının en komiği, en sevilen ismi ise Ferdi Kurtuldu... 'Hüdaverdi' karakterini canlandıran Kurtuldu, set aralarını karavanında beklemek yerine çaycının yanında geçiriyor. Mütevazılığı ve sempatikliğiyle sürekli set ekibinin yanında. Kurtuldu, elinden telefonu hiç düşürmüyor. Sosyal medya hesabından takipçilerine cevaplar veriyor, yeni fotoğraf ve hikayeler yüklüyor.

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