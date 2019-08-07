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‘Polisler setimizin yanında ceset buldu’

Giriş Tarihi: 7.8.2019
‘Polisler setimizin yanında ceset buldu’
Giray Altınok, Fırat Albayrak, Sami Aksu'nun rol aldığı 'Bize Müsaade' adlı film, üç kankanın komik hikayesini anlatıyor. 30 Ağustos'ta vizyona girecek olan filmin aynı zamanda senaristi ve yönetmeni olan Giray Altıok, "Çok eğlenceli bir set oldu, takdir seyircinin" dedi. Filmde 'Alihan'ı canlandıran Fırat Albayrak, projeyle ilgili şöyle konuştu: "Bir gün akıl hastanesinde çekim yapıyoruz. Her yerde polis var. İlk gördüğümde 'Herhalde polis seti var' dedim. Meğer setin hemen yanında bir ceset bulmuşlar. O gün biraz zor geçti."
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