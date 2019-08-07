Tatil anıları unutulmaz

BODRUM'DA CHUN-Lİ MASALI

OYUNCU Didem Balçın, Bodrum'da video oyunu Street Fighter'ın kadın karakterlerinden biri olan Chun-Li'ye özendi. Balçın, çektirdiği bir fotoğrafı 'Bir Chun- Li masalı' notuyla paylaştı.

KONSERLERE DATÇA MOLASI

ŞARKICI Ziynet Sali, Datça'da. Konser maratonuna kısa bir ara veren Sali, gün batımında denize karşı selfie çekti.

ALAÇATI'DAN BİLEKLİK VE KOLYE ALDI

Şarkıcı Funda Arar, eşi Febyo Taşel ile Çeşme'de dinleniyor. Önceki gün Bi Çatı Alaçatı adlı mekanda yemek yiyen ikili, sonra alışveriş yaptı. Arar, bir mağazadan bileklik ve kolye satın aldı.

GİTTİM, GEZDİM, PAYLAŞTIM!

ATV dizisi 'Canevim'de rol alan Biran Damla Yılmaz, Ege tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu, gezip gördüğü yerleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.



KIZIYLA HAVUZDA

ÜNLÜ sunucu Elif Güvendik, önceki gün kızıyla havuza girdi. Anne-kızın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.



YÜRÜYÜŞLE KANATLAN HAYATA

YALIKAVAK'TA tatiline devam eden Şeyda Coşkun, sporunu hiç aksatmıyor. Her gün düzenli olarak sahilde yürüyen Coşkun, önceki gün spor yaparken çekilen bir fotoğrafını'Yürüyüşle kanatlan hayata' notuyla Instagram'da paylaştı



AİLESİYLE DİNLENİYOR

ÜNLÜ sunucu Esra Erol, yeni sezon öncesi ailesiyle Bodrum'da. Erol'un önceki gün paylaştığı bir fotoğraf, binlerce beğeni aldı.

PELİN'İN ETEĞİ KARPUZDAN

EŞİ Anıl Altan'la tatil yapan Pelin Akil, eğlenceli bir fotoğraf paylaştı. Akil, 'Bu şahane kostüm için tasarımcım Anıl Altan'a teşekkür ederim" diye yazdı.

İŞ ADAMLARI EN BÜYÜK BALIĞI YAKALAMAK İÇİN YARIŞACAKLAR

Sportıf balıkçılığın temsilcisi MOST Bodrum Turnuvası, 22-25 Ağustos tarihlerinde Yalıkavak Marina'da gerçekleşecek. Dördüncüsü düzenlenecek olan turnuvada; 50 sportif balıkçı teknesi ve 250 yarışmacı, büyük balık rekorunu kırmak için ter dökecek. Turnuvada; aralarında Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Sinan Kosif, Can Okan, Sinan Kuran, Anıl İlter, Berent Akdemir, Sedat Akdemir, Çağdaş Çağlar, Kazım Ak, Mehmet Fırat'ın da bulunduğu iş dünyasının önde gelen isimleri yarışacak.



PLANKTON PATLAMASI MİDYELERE ZARAR VERDİ

Geçtığımız aylarda 50 kişi, Bodrum'da midye yedikten sonra rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Midye zehirlenmesi yaşayanlar arasında oyuncu Celil Nalkaçan ve İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli de vardı. Özellikle yaz aylarında Ege-Akdeniz bölgesinin vazgeçilmezi olan, tadına doyulmayan midyelerle ilgili gerçeği araştırıp öğrendim. Bodrum Bitez'de midyecilik yapan Emrah Bal, olayla ilgili şunları söyledi: "50 yıldır buradayım, bugüne kadar kimse midyeden zehirlenmedi. Denizin altında plankton patlaması yaşandı. Bu olay midyelere zarar verdi. Bir diğer neden de kaçak midye satanlar. Normalde bizim denizlerimizde böyle durumlara rastlanmaz. Bizim midyelerimiz bal gibidir." (Plankton, denizlerde yaşayan tek hücreli canlılardır. Bu biyolojik canlılar, çoğalma sırasında kendi içlerinde patlama yaşıyor.)