‘Bu şarkıyı 46 yıldır ilk kez söylüyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

Müzik dünyasında 46 yılı geride bırakan MFÖ grubu, önceki akşam Poll Production organizasyonuyla Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Harbiye Açıkhava'da hayranlarıyla buluştu. Sahneden izleyiciye seslenen efsane grup, "Şimdi söyleyeceğimiz iki şarkıyı daha önce hiç söylemedik, bizim için de bir ilk olacak" diyerek 'Aşkların Ortasında' adlı parçayı seslendirdi. Grup, daha sonra rap türündeki 'Anında Görüntü' şarkısını söyledi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden de izleyiciler arasındaydı. Suden, sahnede eşinin fotoğraflarını çekip sosyal medyada 'Koca' notuyla paylaştı. Bir takipçisi Suden'e, "Bu adamı nasıl taşıyorsun diyeceğim ama kollar kaslı" diye yorum yazdı. Suden de ona şu yanıtı verdi: "Aşk elde değil gönülde taşınır, o kasım da kuvvetlidir."